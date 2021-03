Lehrlingsmangel: Wie Unternehmen um künftige Fachkräfte buhlen

Zummer ist für einen Kulturwandel. Sein Vorschlag: über Projektarbeiten an Schulen die Berufskompetenz Jugendlicher fördern und Lehrpläne laufend an aktuelle Berufsbilder anpassen. So sollen Jugendliche eine Vorstellung bekommen, welche Ausbildungswege es gibt. Siemens forciert und bewirbt etwa das Modell der Dualen Akademie – also Lehre mit begleitendem Studium – um direkt im Betrieb Leistungsträger auszubilden.

Lehre via Distance Learning

Die Ausbildung an sich hat Siemens auch wegen Corona noch stärker digitalisiert. Man ist auf ein hybrides Lernmodell umgestiegen, bestehend aus Distance Learning und Präsenzphasen.

Fürs virtuelle Lernen erhalten die Lehrlinge technische Endgeräte und Zugangsdaten zum Unternehmen. Ein wichtiger Prozess, meint Zummer: „Der Jugendliche muss sehen: Was er tut, hat nicht nur schulischen Charakter, sondern bringt auch dem Unternehmen etwas.“ Das hybride Lernmodell werde man jedenfalls auch in Zukunft beibehalten, bestätigt Zummer: „Wir haben unser Ausbildungsziel heuer erreicht und in Pandemie-Zeiten ganz normal unsere Abschlussprüfungen durchgeführt.“