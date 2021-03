Jugend-Umfrage: "Wir sind keine verlorene Generation"

Die "Generation Z" - also die Jugend zwischen 16- bis 25-Jährigen fühlt sich von der Politik vernachlässigt, aber schaut trotz starker Belastung optimistisch in die Zukunft: "Wir wollen nicht als verlorene Generation angesehen werden", betonten sie in der am Dienstag präsentierten Ö3-Umfrage. Die finanzielle Situation der Befragten einer spielt jedoch eine maßgebliche Rolle für ihre Sichtweise.

"Was bedeutet es, in Zeiten der Krise jung zu sein?", fragte sich der Radiosender Ö3 und führte von 1. bis 21. März eine 50 Fragen umfassende Online-Umfrage auf seiner Homepage durch. 35.000 Antworten trudelten ein, rund 15.000 hat das Sozialforschungsinstitut SORA nun ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die befragten 16- bis 25-Jährigen vor allem Freunde und Freundinnen (92 Prozent) und Musik (90 Prozent) für ihr Wohlbefinden benötigen. An dritter Stelle folgt das Recht zu wählen mit 79 Prozent. Dieses sei gegenüber 2016 wichtiger geworden, erklärte Martina Zandonella vom SORA-Institut. Damals wurde eine vergleichbare Umfrage unter jungen Menschen zur "Generation What?" durchgeführt.