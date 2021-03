ORF nennt Module für Player, die im Herbst starten können

Im Rahmen der ORF-Programmpräsentation im vergangenen Dezember ließ ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz mit der Aussage aufhorchen, insbesondere der Jugendsender FM4 müsse seine Positionierung "überdenken". ORF-Radiodirektorin und FM4-Chefin Monika Eigensperger sagte dazu im KURIER-Interview: "Es geht darum, dass FM4 zukunftsfit ist und für die künftigen Hör- und Nutzergewohnheiten der jüngeren Menschen noch optimaler aufgestellt wird."

Um die volle Usability des ORF-Players anbieten zu können, fordert man am Küniglberg schon lange einen Wegfall der 7-Tages-Frist. Für eine Abschaffung dieser Frist haben bereits mehrere Parteien Zustimmung signalisiert. Im Gegenzug könnten Privatsender und Zeitungsverleger, die Verhandlungspartner sind, eine Präsentationsfläche im Player bekommen.

Jugendumfrage

„Generation … Corona!?“ ist die zweite große Jugendstudie von Ö3/ORF, wissenschaftlich wird sie von SORA begleitet. Die jungen Menschen haben 50 Fragen über ihr Leben, ihre Zukunft und das Jungsein in der Pandemie mit dem Ziel beantwortet, das Bild ihrer Generation zu zeichnen. Datengrundlage von „Generation … Corona!?“ ist eine Online-Befragung: Zwischen dem 1. und dem 21. März haben rund 35.000 Menschen an der Befragung teilgenommen.

ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz betonte, dass der ORF von den Umfrageergebnissen lernen möchte. Schließlich müsse man sich als Medienmacher fragen, ob verschiedene Interessenslagen und Lebensrealitäten gebührend abgebildet seien. "Wir werden die Ergebnisse Programmmachern und Journalisten präsentieren, damit jeder für seinen Bereich Schlüsse daraus ziehen kann", so Wrabetz.

Die Ergebnisse der Umfrage sollen als multimediales Projekt in allen ORF-Medien zur Diskussion gestellt werden. Im Zuge der Umfrage wurden auch fünf Fragen zu ihrer Mediennutzung und ihren Erwartungen an den ORF gestellt. Die Antworten darauf will man im Rahmen des ORF-Public-Value-„TransFORM“-Prozesses am 18. Mai präsentieren.