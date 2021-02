ORF-Radiochefin: "FM4 wird kein kommerzielles Privatradio"

Man hat den Eindruck, dass der Druck auf FM4 aus verschiedenen Richtungen doch stärker geworden ist. Es gibt auch konservative Stimmen, die sich eine inhaltliche Neupositionierung wünschen.

Ich sehe als Aufgabe für ein öffentlich-rechtliches Medium, einen fundamentalen Beitag zu leisten, um das Miteinander zu fördern. Und da geht es auch darum, dass sich Minderheiten aufgehoben fühlen sollen, die sonst keine Stimme haben, das sollte man nicht vergessen. Das ist ein wesentlicher Beitrag, den man nicht aus den Augen verlieren sollte, insbesondere als öffentlich-rechtliches Medium. Wenn man alles marktwirtschaftlich betrachten will, könnte man sagen, die täglichen 250.000 Hörer sind zu wenig. Wären wir in einem Land wie Deutschland, wären das 2,5 Millionen. Pluralität im Medienbereich halte ich für wichtig. Sicher könnten, wenn es weniger Medien gibt, die Menschen auch auf deutsche Medien zugreifen, aber deren Blick auf Österreich ist halt nicht sehr intensiv. Ich halte es auch für notwendig, in der Medienlandschaft auch spitzere Inhalte zu haben. Gerade bei den Jüngeren, gut gebildeten Menschen, und die erreicht FM4, ist es so, dass sie politisch sehr korrekt sind, und wenn eine Kleinigkeit passiert, entschuldigen sie sich schon auf Instagram und Facebook. Wenn man sich die jüngsten Abschiebungen ansieht: Es ist kein Zufall, dass junge Menschen auf die Straße gehen und für ihre Mitschüler protestieren. Sie beschäftigen sich auch intensiv mit der Klimafrage, mit der Zukunft des Planeten. Kennen wir das nicht alle aus der Jugendzeit? Junge Menschen wollen die Welt besser machen, vielleicht nicht alle, aber viele.

Ist auch vorstellbar, dass der Wortanteil im linearen Bereich sinken könnte und mehr im digitalen Bereich verfügbar ist? Ist vielleicht auch in der Ziehung, FM4 überhaupt nur noch digital auszuspielen, weil das der Lebenswelt Jugendlicher einfach mehr entspricht, sie dort abgeholt werden?

FM4 hat pro Woche mehr als eine Million Hörer. Dass man in Österreich mit einem Podcast regelmäßig so viele Menschen erreicht, wäre mir nicht bekannt. Die Frage, was auf welchem Ausspielkanal sinnvoll ist, ist jedoch eine Frage, die man sich stellen muss. Und es ist sicher keine Währung, die auf alle Ewigkeiten einbetoniert ist, sondern eine Sache der Beobachtung und des Ausprobierens. Was die Inhalte betrifft, die den Markenkern von FM4 berühren: Diese sind in allen Ausspielwegen gleich wichtig. Es wäre jetzt kontraproduktiv, das Gegenteil zu machen und keiner weiß mehr, wofür man steht. TikTok zum Beispiel wird von einer ganz jungen Zielgruppe genutzt. Wenn ich dort etwas mache, muss es besonders lustig, aufregend, spannend, innovativ sein, um die Menschen dort anzusprechen. Das ist nicht etwas, das man 1:1 im Radio machen kann, weil es eben ein anderes Kommunikationsmittel ist. Das Schöne an den Sozialen Medien ist: Es ist ein Rückkanal. Natürlich kann man im Radio auch Leute ins Programm nehmen, die etwas zu sagen haben. Aber nicht alle, weil man sich sonst zu Tode quasselt und das will sich keiner anhören. Auch schon vor Corona war das Kommunikationsbedürfnis hoch. Interaktion halte ich dabei für etwas Entscheidendes. Das wird nicht an Bedeutung verlieren. Niemand beim Radio denkt mehr so: Ich sende und du empfängst. Wir befinden uns in einem ständigen Austausch. Auch in einer sehr diversen, differenzierten Gesellschaft. Das kann uns alle reicher machen. Wenn man den Blickwinkel ändert, bekommt man eine Erkenntnis, die einen auch persönlich weiterbringt.