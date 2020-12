Wrabetz will Positionierung von FM4 "überdenken"

Neuer Sendeplatz für "Gute Nacht Österreich"

Abgeschlossen wird im kommenden Jahr das Spar- und Strukturprogramm, wenn rund 120 Personen in Pension gehen und nicht nachbesetzt werden. Bis 2025 gehen laut Wrabetz rund 20 Prozent der Mitarbeiter in Pension. "Das ist nicht mehr wie bisher primär eine Chance für Kostenreduktion, sondern eine Chance für Veränderung." Ein guter Teil müsse in neue Mitarbeiter investiert werden.

Die Late-Night-Satireshow "Gute Nacht Österreich" erhält einen neuen Sendeplatz in der Freitagnacht. Dort habe die Show mit Peter Klien künftig einen "guten Vorlauf", was beim bisherigen Sendeplatz Mittwochnacht nicht immer der Fall gewesen sei. "Der bescheidene Erfolg hängt, fürchte ich, aber nicht nur mit dem Vorlauf zusammen, sondern auch mit der Art der Sendung", meinte Wrabetz. Er hoffe, dass sich die Sendung weiterentwickle und Peter Klien weiter zu sehen sein wird - auch on air.

Der Vertrag von ORF2-Channelmanager Alexander Hofer soll verlängert werden. Schließlich sei Hofer ein "hervorragender Unterhaltungschef", der sich zuletzt etwa mit einer coronasicheren Produktion von "Dancing Stars" hervorgetan habe. "Ich werde ihn bitten, dass er den Job noch eine Zeit weitermacht", kündigte der Generaldirektor an. Die 14. Staffel der "Dancing Stars" soll 2021 als Herbstevent über die Bühne gehen.