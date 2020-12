„Wir sind Kaiser*in“ schiebt "Gute Nacht Österreich" zur Seite

Deshalb, so Totzauer, werden „wir die verbleibenden Ausgaben im Jänner zunächst am unterhaltungs-affineren Sendeplatz am Freitag nach ,Was gibt es Neues?’ ausstrahlen und uns danach die Zeit nehmen, gemeinsam das Konzept weiterzuentwickeln, um die digitalen Stärken der Sendung und die linearen Bedürfnisse unseres Publikums zielgerichtet aufeinander abzustimmen.“

Totzauer sieht Kliens Zukunft nämlich in der geplanten Online-Plattform, den ORF-Player, denn „die nonlineare, digitale Nachnutzung von ,Gute Nacht Österreich' ist ... sehr zufriedenstellend – was vor allem in Hinblick auf den künftigen ORF-Player sehr vielversprechend ist." Das Problem dabei ist, die Plattform ist erst in Entwicklung; für originäre Produktionen nur für den Player als quasi digitale Vornutzung bedarf es erst noch gesetzlicher Änderungen - und dann auch noch eines entsprechenden Budget. „Kostenintensives" steht da wohl nicht ganz vorn auf der Wunschliste.