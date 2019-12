"Wir sind Kaiser" endet, Durchlaucht macht weiter

Das ist tröstlich – trotzdem geht also bald ein Stück österreichische Fernseh-Geschichte zu Ende. Mehrfach mit der ROMY ausgezeichnet – ob für das Format oder für Robert Palfraders Spiel – unterhält „Wir sind Kaiser“ immerhin schon seit 2007 im ORF, bis 2010 sogar wöchentlich. Nach der langen Zeit scheint das Hofhalten aber doch etwas in die Jahre gekommen zu sein. Auch die Kosten der Show sollen nicht so wenig gewesen sind.

Wie, was und wo Robert Heinrich I. sowie sein Seyffenstein in ORF1 wieder in Erscheinung treten werden, „an dem wird gerade gearbeitet.“ Ziel sei, das Format dann öfter einsetzen zu können, hieß es . In welche Richtung das gehen könnte, zeigte die ebenfalls schon ausgezeichnete Sendung „Der Kurier des Kaisers“, in der Hoheit Hanno Settele durchs Land schickte.

Zum Abschiedwinken gibt es indes noch drei Gelegenheiten: die traditionelle Silvesteraudienz sowie zwei Faschingsaudienzen am 7. und 14. Februar 2020.