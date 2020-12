ORF auf Sparkurs in die schwarzen Zahlen

Die Leitprojekte der Strategie ORF 2025 sind die Streaming-Plattform ORF Player sowie die Weiterentwicklung des ORF-Zentrums zum multimedialen ORF-Mediencampus, beide Projekte liegen im Zeitplan. Im Rahmen des ORF-Mediencampus-Projekts sind die Rohbauten für den Multimedialen Newsroom, Ö1 und Ö3 fertiggestellt.

Frage der Umsetzung

„Am Ende des Tage ist eine Strategie nur so gut wie ihre Umsetzung. Diese Aufgabe fällt großteils in eine neue Geschäftsführungsperiode. Es ist das ja kein personalisiertes Vorhaben“, meinte ÖVP-Stiftungsrat Thomas Zach nach der Sitzung. Deshalb sei es auch so wichtig, dass der Stiftungsrat sich so nachdrücklich eingebracht habe und das Ergebnis mittrage. Zum von Wrabetz angesprochenen, wirtschaftlichen Turnaround meinte Zach zudem: „Das seit fünf Jahren laufende, vom Stiftungsrat forcierte und immer wieder hinterfragte Spar- und Strukturprogramm hat dem Unternehmen die Substanz gebracht, auf der es in Krisenzeiten wie jetzt aufbauen und setzen kann.“

Und zu den starken Quoten erklärte Zach: „Der ORF hat dank seiner Mitarbeiter in diesem wirklich fordernden Jahr seinen Auftrag bestmöglich erfüllt. Mit ihren Leistungen in Information und Unterhaltung haben sie, wie die Quoten zeigen, beim Publikum gepunktet.“