Der ORF sucht eine Strategie: Alles für jeden

In Zeiten wie diesen einen Plan zu haben, ist schon mal nicht schlecht. Kommende Woche soll die neue ORF-Strategie für die Zeit bis 2025 vom Stiftungsrat beschlossen werden. Die Eckpunkte, wie sie ORF-Chef Alexander Wrabetz eben im Publikumsrat skizziert hat: Das Publikum steht im Mittelpunkt; Content für jeden und überall und daraus folgend eine Hybrid-Strategie mit dem digitalen Leitprojekt ORF-Player, dem Ausbau der Social-Media-Aktivitäten und der Weiterentwicklung linearer TV- und Radio-Kanäle.

Die Stiftungsratssitzung am nächsten Donnerstag ist jedenfalls die letzte Möglichkeit für einen Beschluss, weil mit dem Jahr auch die bisher gültige endet. „Eine Strategie sollte so rechtzeitig vorliegen, dass sie von Anfang an Leitlinie für das Handeln sein kann. So gesehen ist die ORF-Führung jedenfalls nicht zu früh dran“, meint ÖVP-Stiftungsrat Thomas Zach nicht ohne Ironie. Sein SPÖ-Pendant Heinz Lederer betont hingegen die Qualität der geleisteten Arbeit: „Ich habe selten so einen intensiven Strategie-Prozess erlebt.“ Das sei auch ein Verdienst Zachs. Allein das Begleitmaterial umfasse viele Hundert Seiten.

Getrieben ist die neue Strategie von der nicht ganz so neuen Erkenntnis, dass die US-Giganten von Google bis Amazon nicht nur Werbegelder im großen Stil absaugen – Wrabetz sprach von einer Milliarde Euro jährlich –, sondern auch die jungen Konsumenten. Sie überhaupt noch für den ORF und seine Inhalte zu interessieren, ist ein Gebot der Stunde.