Ukraine-Jobgipfel zur Beschäftigung von Vertriebenen

Um über die Beschäftigung von vertriebenen Ukrainerinnen und Ukrainern in Österreich zu sprechen, traf sich Arbeitsminister Martin Kocher am Donnerstag mit Unternehmerinnen und Unternehmern, dem Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung Michael Takács, dem AMS-Chef Johannes Kopf und dem ukrainischen Botschafter Vasyl Khymynets.

Es gebe eine große Übereinstimmung, dass es nach einer ersten Phase der Sicherung der grundlegenden Bedürfnissen auch den Arbeitsmarkt in den Fokus zu nehmen. Es gebe eine große Bereitschaft vonseiten der Unternehmen, Vertriebene aufzunehmen, so Arbeitsminister Kocher. Die Integration von Ukrainerinnen und Ukrainern soll "rasch und geordnet vonstatten gehen", so Kocher.

Insgesamt 8 Unternehmen hätten an den Gesprächen teilgenommen. Laut AMS-Chef Johannes Kopf liege es nun an den Unternehmen, die eigenen freien Stellen zu melden. 155 Beschäftigungsbewilligungen gebe es derzeit. Eine davon für eine ukrainische Lehrkraft in Graz.

Bisher seien die Ukrainerinnen und Ukrainer in den Unternehmen aber noch nicht in den Unternehmen angekommen, so Kopf. Das liege darin, dass sich die Menschen derzeit noch mit anderen Dingen, wie etwa Unerkunft oder Unterbringung der Kinder kümmern müssen. "Jetzt werden aber Menschen zu uns kommen und wir sind bereit", so Kopf.

Für Unternehmen sei es aber nicht damit getan, dass es freie Stellen gebe. Man müsse auch bereit sein die Menschen, die häufig noch nicht Deutsch sprechen, einzuarbeiten und ihnen Zeit zu geben, sagt Kopf.

21.000 "Blaue Karten" seien bereits versendet worden, führt Flüchtlingskoordinator der Bundesregierung Michael Takács aus. Außerdem seien bereits 4.000 Kinder ins Schulsystem integriert worden.

"Letztendlich geht es um das Schicksal von Ukrainerinnen und Ukrainern, die nach Österreich geflüchtet sind", sagt der ukrainische Botschafter Vasyl Khymynets. "Wenn ich sehe, wie stark die Hilfsbereitschaft ist, dann sehe ich gute Chancen, dass die Ukrainer die Zeit die sie hier verbringen müssen, gut verbringen werden."

Hier die Livestream zur Pressekonferenz: