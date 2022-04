Ringen um Sonderregelung für Flüchtlinge

Der nächste Schritt ist jetzt, dass auf Beamtenebene in einem Bund-Länder-Koordinationsrat weiter verhandelt wird. Wie bei der Konferenz der Flüchtlingsreferenten ist auch hier Einstimmigkeit notwendig. Der Bund kann bei der Zuverdienstgrenze auf keinen Fall einfach Vorgaben machen. Letztendlich hängt es aber nur an Kärnten, alle übrigen Bundesländer waren in der Vorwoche für den Vorschlag des Ministeriums gewesen.