42.000 Ukraine-Geflüchtete mit Vertriebenenstatus in Österreich

Seit 36 Tagen herrscht Krieg in der Ukraine. Bisher haben mehrere Millionen Menschen das Land verlassen. Sie finden hauptsächlich in den Nachbarländern Zuflucht. Nach Polen kamen bisher über 2,3 Millionen Menschen, in Rumänien waren es rund 500.000.

Laut den Daten, die Flüchtlingskoordinator Michael Takacs am Donnerstag präsentiert hat, sind seit Beginn des Ukraine-Krieges etwa 231.600 Menschen nach Österreich eingereist. Das Gros - mehr als 80 Prozent - reisen aber, laut Takacs, in andere Länder weiter (etwa 190.100 Menschen).

42.000 Menschen aus der Ukraine haben sich seit Beginn des Krieges in Österreich registriert und dadurch den Vertriebenenstatus erhalten. Die Registrierung nimmt laut einer Aussendung des Innenministeriums pro Person fünf bis zehn Minuten in Anspruch. Um Missbrauch zu verhindern, werden auch EURODAC-Prüfungen vorgenommen. Das sind biometrische Daten- und Datenbankabgleiche, die im Zuge eines Asylantrags durchgeführt werden.

Freie Kapazitäten

Bis dato wurden 46.000 private Unterkünfte zur Verfügung gestellt. Alle Menschen, die bisher aus dem Kriegs- und Krisengebiet nach Österreich gekommen sind, haben bisher - so Takacs - eine Unterkunftsmöglichkeit erhalten. Von den privaten Unterkunftsplätze sind bisher 20 Prozent belegt, heißt es in der Aussendung des Flüchtlingskoordinators. Der Bund stelle 100 Quartiere zur Verfügung.