Olympia-Boykott? Mehrere Länder verurteilen IOC-Haltung zu Russland

Die Bemühungen, russische und belarussische Athleten unter dem Deckmantel der Neutralität zurückzubringen, legitimierten die politischen Entscheidungen und die weiter verbreitete Propaganda der beiden Länder, hieß es in dem Schreiben der Minister der vier an Russland und teils auch an Belarus grenzenden Länder weiter. Der Sport werde dafür eingesetzt, um von der illegalen Aggression gegen die Ukraine abzulenken.

Boykott von 40 Ländern?

Weiter argumentierten die baltischen und der polnische Sportminister, dass eine Rückkehr von Russen und Belarussen auch die ukrainischen Athleten in eine schwierige Position bringen könnten. Im Wettkampf könnten sie unter zusätzlichen Druck geraten, wenn sie gegen Sportler aus Russland oder Belarus antreten oder bei Sportveranstaltungen den Fans gegenüberstehen.

Polens Sportminister Bortniczuk kündigte im polnischen Staatsfernsehen laut BBC angeblich an, dass zahlreiche Länder die Spiele boykottieren könnten. Am 10. Februar soll dazu eine Videokonferenz der Sportminister aus unterschiedlichen Ländern stattfinden: "Ich denke, dass in der kommenden Woche 40 Länder einen sehr festen und sehr klaren Standpunkt gegen Starts von Russen und Belarussen bei Olympia einnehmen werden."