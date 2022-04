Das von der EU geplante Kohle-Embargo gegen Russland kommt nicht von ungefähr. Denn Kohle ist der für Europa noch am leichtesten verzichtbare Energie-Import aus Russland. Während mehr als ein Drittel des in der EU verbrauchten Erdöls und 41 Prozent des Erdgases aus Russland stammen, ist es bei Kohle nur ein Fünftel. Allerdings muss zwischen Kohle für Stromgewinnung und Kohle für Metallurgie, etwa Stahlwerke, unterschieden werden. Bei letzterer ist die Abhängigkeit höher. In Österreich liegt der Anteil russischer Kohle am Kohleverbrauch laut Eurostat bei 9,2 Prozent. Allerdings sind die Daten nicht am aktuellsten Stand. Sie stammen wie für alle anderen EU-Länder auch aus 2020. Seither hat Österreich das letzte Kohlekraftwerk in Mellach in der Steiermark stillgelegt.

Finnland will angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die eigenen Rüstungsausgaben massiv ausbauen. "Der Krieg in Europa hat unser Sicherheitsumfeld grundlegend verändert", erklärte Verteidigungsminister Antti Kaikkonen am Dienstag. "Aus diesem Grund haben wir beschlossen, die Haushaltsmittel für die Verteidigungskräfte erheblich aufzustocken." In den nächsten vier Jahren will das Nachbarland Russlands deshalb 2,2 Mrd. Euro zusätzlich in Rüstungsgüter stecken.

Kaiserenkel Karl Habsburg rechnet mit einem Einsatz von Atomwaffen durch Kreml-Chef Wladimir Putin im Ukraine-Krieg. "Ich halte es für absolut realistisch", sagte Habsburg am Dienstagabend in der Sendung "Pro und Contra" von Puls 4. "Wenn er sich entschlossen hat, die Waffen einzusetzen, dann wird er sie einsetzen", trat er der Argumentation entgegen, der Westen solle sich militärisch in der Ukraine zurückhalten. Vielmehr warb er für eine Flugverbotszone. Habsburg bezog seine Aussage auf sogenannte taktische Atomwaffen, die eine Reichweite von wenigen Kilometern hätten und auch schon von niedrigeren Befehlshabern eingesetzt werden können. In diesem Zusammenhang verwies er auch auf den Abzug der russischen Armee aus zentralukrainischen Gebieten wie Kiew. Die Frage sei, wie man auf einen solchen Atomwaffeneinsatz reagieren werde.

Nach Angaben aus Kiew sind am Dienstag mehr als 3.800 Menschen aus umkämpften Gebieten des Landes evakuiert werden. Rund 2.200 Menschen seien aus der schwer umkämpften und größtenteils zerstörten Stadt Mariupol und dem nahen Berdjansk nach Saporischschja gebracht worden, teilte die Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk in einer auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft am Dienstag mit. Weitere mehr als 1.000 Menschen seien aus der Region Luhansk in Sicherheit gebracht worden. Ein Konvoi aus sieben Bussen, der Menschen aus Mariupol evakuieren sollte und der nach Angaben aus Kiew kurzzeitig samt Mitarbeitern des Roten Kreuzes von russischen Truppen in der ukrainischen Ortschaft Manhusch festgehalten worden war, habe schließlich umkehren müssen. Am Weg zurück hätten diese Busse Bewohner Mariupols und aus Berdjansk mitnehmen können, sagte Wereschtschuk weiter. Der Buskolonne folgten zudem mehr als 40 Privatautos. Man erwarte daher, dass in naher Zukunft weitere 400 Menschen in Saporischschja in Sicherheit seien. Aus Moskau hieß es, binnen 24 Stunden seien mehr als 18.600 Menschen aus „gefährlichen Bezirken“ der Ukraine, der Region Luhansk und Donezk evakuiert worden. Das berichtete die staatliche Agentur Tass am Dienstagabend mit Berufung auf Angaben des Generalmajors Michail Misinzew vom russischen Verteidigungsministerium. Zudem käme es zu vermehrtem Beschuss eines Abschnitts eines zu Mariupols zählenden humanitären Korridors, hieß es weiter. Kiew und Moskau beschuldigen sich seit Wochen gegenseitig, die Flucht von Zivilisten zu sabotieren. Die Angaben konnten nicht unabhängig geprüft werden.

Österreich will sich der von zahlreichen EU-Staaten verkündeten Ausweisung von russischen Diplomaten weiter nicht anschließen. Österreich verfolge die Politik, "dass wir nicht im Bausch und Bogen ausweisen", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Dienstagabend in der ZiB2 des ORF. "Ich finde es bedauerlich, dass hier jeder Staat einzeln agiert", so der Minister weiter. Nachdem Deutschland, Frankreich und Litauen bereits am Montag entsprechende Schritte gesetzt hatten, folgten am Dienstag auch Italien, Spanien, Dänemark, Schweden, Slowenien, Rumänien, Portugal sowie Estland und Lettlands. Ob es eine Rückkehr zur Normalität mit einem Präsidenten Putin, der auf Staatsbesuch nach Österreich kommt, geben könne? Schallenberg: "Das sehe ich nicht."

Das russische Verteidigungsministerium hat neue Gefechte gegen ukrainische Truppen in der Hafenstadt Mariupol angekündigt. Das „Regime“ in Kiew ignoriere ständig Aufforderungen, die Kämpfe einzustellen, so Ministeriumssprecher Igor Konaschenkow Dienstagabend in Moskau. Die Truppen sollten die Waffen niederlegen und aus der Stadt über die vereinbarten Korridore abziehen. Kiew habe aber kein Interesse daran, das Leben seiner Soldaten oder der Menschen in der Stadt zu schützen. „Mariupol wird durch die Einheiten der russischen Streitkräfte und der Donezker Volksrepublik befreit von den Nationalisten“, sagte Generalmajor Konaschenkow.

Die Außenminister der 30 NATO-Staaten kommen an diesem Mittwoch zu zweitägigen Beratungen in Brüssel zusammen. Zum Auftakt des Treffens soll es am Abend bei einem Arbeitsessen um das geplante neue strategische Konzept für das Bündnis gehen. Am Donnerstag stehen dann Gespräche über eine weitere Unterstützung der Ukraine und eine Verstärkung der NATO-Ostflanke auf der Tagesordnung. Zeitweise werden an den Beratungen auch die Außenminister aus den Partnerländern Australien, Japan, Neuseeland und Südkorea teilnehmen. Zudem werden der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sowie Kollegen aus Finnland, Schweden und Georgien als Gäste zu dem Treffen erwartet. Kuleba soll unter anderem über die jüngsten Entwicklungen im Krieg mit Russland sowie über die Bemühungen um Friedensverhandlungen berichten.

Nach der Ausweisung von Dutzenden russischen Diplomaten aus Deutschland hat Moskau Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) aufs Schärfste angegriffen. Baerbock pflege eine mit besonderem Zynismus aufgeladene „aggressive antirussische Linie“, sagte die Sprecherin des Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Dienstag in Moskau. Sie reagierte damit auf Baerbocks Entscheidung vom Vortag, die Diplomaten zu „unerwünschten Personen“ zu erklären. Insgesamt sollen 40 in Deutschland tätige Russen ausreisen. Baerbock hatte den Diplomaten vorgeworfen, „hier in Deutschland jeden Tag gegen unsere Freiheit, gegen den Zusammenhalt unserer Gesellschaft“ gearbeitet zu haben. Das grenze an „Hass-Propaganda“, meinte Sacharowa. Sie kündigte eine spürbare Reaktion an. Es handele sich um einen Schlag gegen „unsere Verbindungen mit Deutschland“. Die zerstörerischen Folgen lägen allein in der Verantwortung der deutschen Seite, betonte Sacharowa.

Der Bischof von Odessa, Stanislaw Szyrokoradiuk, hat Russlands Krieg in der Ukraine als „Vernichtungsfeldzug“ bezeichnet. „Russland kann nicht verstehen und will nicht, dass die Ukraine ein selbstständiger Staat ist. Das Geschehen in den vormals besetzten Vororten von Kiew haben aufgezeigt, dass Putin die Ukraine vernichten will“, sagte der römisch-katholische Diözesanbischof am Dienstag im Telefonat mit Kathpress. Entsetzt ist er über das „diabolische“ Massaker von Butscha. Während sich die russischen Truppen aus den Gebieten um die Hauptstadt Kiew zurückziehen, nimmt im Süden in der Küstenstadt Odessa der Beschuss durch russische Kriegsschiffe zu.

Die umkämpfte ukrainische Hafenstadt Mariupol gleicht nach Einschätzung von UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths derzeit einem „Zentrum der Hölle“. „Seit mehr als fünf Wochen sind die Menschen in Mariupol schon in Kämpfe verwickelt“, sagte Griffiths am Dienstag per Video vor dem UNO-Sicherheitsrat. „Es ist gut dokumentiert, dass Mariupol ein Zentrum der Hölle ist.“ In anderen ukrainischen Städten sei es nicht viel anders. Griffiths berichtete dem Sicherheitsrat zudem von seinen ersten Versuchen für Friedensverhandlungen. Am Montag in Moskau habe er unter anderem mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow gesprochen und zahlreiche Vorschläge gemacht, so der UNO-Nothilfekoordinator. Seine Vorschläge seien entgegengenommen und ihm sei versprochen worden, dass sie ernsthaft untersucht würden. Man wolle in engem Kontakt bleiben. „Ich bin aus diesen Treffen mit der Überzeugung herausgekommen, dass wir noch einen sehr langen Weg vor uns haben, aber er muss gegangen werden und wir werden ihn gehen.“

Wolf sei als Aufsichtsratsvorsitzender in die Bemühungen um eine geordnete Abwicklung involviert, sein Rücktritt würde "in der derzeitigen Situation nicht dazu beitragen", so Kalina laut Zeitung weiter. Sobald es "in Anbetracht der Gesamtumstände vertretbar erscheint" werde Wolf sein Mandat aber enden lassen.

Der steirische Investor Siegfried Wolf bleibt vorerst Aufsichtsratschef der von der Finanzaufsicht FMA geschlossenen Sberbank Europe, schreibt die Kleine Zeitung. Er hatte zwar angekündigt, mit 22. März seine Funktion als Aufsichtsratschef der Tochter der größten russischen Bank zurückzulegen. Aber die an diesem Datum geplante ordentliche Hauptversammlung fand "aufgrund der aktuellen Ereignisse in der Ukraine" nicht statt, so Wolfs Sprecher Josef Kalina zu der Zeitung.

