Putins Krieg gegen die Ukraine schadet Russlands Wirtschaft massiv

Der Angriff Russlands auf die Ukraine dürfte den Aggressor wirtschaftlich teuer zu stehen kommen. Das wiiw rechnet heuer mit einer Schrumpfung des BIP um 7 bis 15 Prozent. Die Inflation könnte auf 30 Prozent steigen. Die Kriegsführung werde zwar vorerst ohne Energieembargo nicht am Geld scheitern, eher am Mangel an Soldaten und Waffen. Die Sanktionen würden die Kriegsfinanzierung aber mittelfristig verhindern, insgesamt seien die Aussichten für Russland mittelfristig negativ.

Massiver Einbruch

Die hohe Inflation dürfte die realen Haushaltseinkommen und damit den privaten Konsum in Russland massiv einbrechen lassen. Die industrielle Produktion sei von Lieferkettenproblemen wegen der Sanktionen und dem Rückzug vieler westlicher Firmen hart getroffen, so Vasily Astrov, Russland-Experte am Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleich (wiiw). Das von der Regierung angekündigte Konjunkturpaket zur Krisenbewältigung werde diese Probleme kaum lösen können.

Die russische Zentralbank habe die Volkswirtschaft mit strengen Kapitalverkehrs- und Devisenkontrollen, regulatorischen Erleichterungen für Banken und der Verdoppelung der Zinsen auf 20 Prozent stabilisieren können und "eine finanzielle Kernschmelze verhindert". Doch das Vertrauen der Anleger sei untergraben, die Kreditkosen stiegen, so Astrov.