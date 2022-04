Skandal: Ein Basketball-Team verweigerte der Ukraine die Unterstützung

Noch am Abend des Spiels stellte ein Spieler des serbischen Traditionsklubs klar, dass dies eine Aktion gewesen sei, die vom Klub erwünscht war. "Als Team wurde uns gesagt, dass wir die Flagge nicht berühren sollten. Ich möchte klarstellen, dass ich den Krieg nicht unterstütze und Frieden in unserer Welt will", schrieb der US-Amerikaner Aaron White auf Twitter und versah sein Posting mit mehreren Herzen. White stand einst beim litauischen Klub unter Vertrag.