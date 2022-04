Putin und der Krebs: Ein Gerücht als Polit-Waffe

Es ist nicht das erste Mal, dass es solche Gerüchte gibt. Der Politologe Walerij Solowej etwa spricht seit Jahren davon, dass Putin schwer erkrankt sei. Er wurde mittlerweile von seinem Führungsposten an der Moskauer Eliteuni MGIMO entlassen und gilt als diskreditiert. Auch die britische Yellow Press bringt immer wieder Spekulationen, dass Putin Steroide nehme, Parkinson habe, an Krebs erkrankt sei – unter Hinweis auf Geheimdienstquellen.

Wie Wahrheit darin steckt, ist schwer zu sagen. Das ist im politischen Diskurs auch unerheblich. Gerüchte, vor allem solche um die Gesundheit, dienen immer als politische Waffe, vor allem bei Autokraten. Das war schon beim späten Stalin so, über den das Zentralkomitee ohne Unterlass sagte, er sei unerschütterbar, während zeitgleich Berichte über seine Schlaganfälle vertuscht wurden.

Dass die Gerüchte just zu einem Zeitpunkt aufpoppen, an dem es ob des mäßigen Erfolgs der Russen in der Ukraine Unstimmigkeiten im inneren Zirkel gibt, wird also kein Zufall sein – alles, was den Kremlherrscher destabilisiert, ist seinen Opponenten nur recht. Dass Putins Sprecher Peskow das Gerücht auf Nachfrage kommentieren musste – er nannte es „Fiktion“ – ist ein kleiner Erfolg für seine Kritiker: So gelangte das Gerücht auch in Russland an die Öffentlichkeit – die Plattform Proekt ist in Russland nämlich verboten.