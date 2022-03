Hinter der Fassade Moskaus: Was die Hauptstadt zum Krieg sagt

Noch schlagen sich weggebrochene Einnahmen nicht auf die Befriedigung alltäglicher Bedürfnisse nieder. Im Interview eines deutschen TV-Senders ist eine junge Frau zutiefst traurig, weil sie plötzlich ihre Luxusklamotten nicht mehr bekommt. Dabei sollen sich Millionen von konsumbereiten Russen bereits auf die geänderten Bedingungen eingestellt haben, Visa und Mastercard sind sowieso out, die neue Kreditkarte kommt aus China und heißt Union Pay (CUP).

Der Westen ist weg

Ortswechsel. Krasnogorsk, am Rand von Moskau. In der 90 Hektar großen „Crocus City“ hat der Immobilienentwickler Aras Agalarow zwei seiner vier Einkaufstempel errichtet. VEGAS – der Hinweis, einst dem westlichen Kapitalismus zumindest auf Augenhöhe begegnet zu sein. Jetzt wirken die Leuchtbuchstaben auf dem Gebäude, in dem sich Kopien des New Yorker Time Square und des Rockefeller Centers verstecken, wie das Relikt eines fatalen Irrtums. Westliche Luxusmarken sind verschwunden. Russische Firmen nützen die Verkaufsflächen, die sie sich vor dem 24. Februar nie leisten hätten können. Improvisation, die mit Verlust verbunden ist.