Mit Millionen von Anrufen gegen die russische Propaganda

Der Werbeprofi selbst hat bereits 50 Anrufe hinter sich. Die Hälfte verlief schlecht. Am Anfang gab es mehr Ablehnung, Beleidigungen, Geschrei. Dies habe abgenommen, wohl weil der Krieg nicht mehr so viele Emotionen erzeugt. Nun würden mehr der Angerufenen nett reagieren und zuhören –gleichzeitig zeigten sie, Angst vor allem vor andern Russen, dass diese sie anschwärzen könnten, weil sie mit dem Ausland über etwas sprachen, das in Russland „militärische Spezialoperation“ genannt werden muss.

Da er selbst einen litauischen Akzent hat, sich auch als Litauer vorstellte, waren die Angerufenen im Allgemeinen zurückhaltender. Der Westen will ihnen Böses, das ist in vielen russischen Köpfen drin. Doch Russen im Ausland, die die Gespräche führten, konnten auf eine andere emotionale Ebene kommen und teils sehr lange mit dem Gegenüber reden.

Als psychologischer Leitfaden gelte, dass man sich vorstelle und sage, über was man sprechen wolle, Vorhaltungen oder Rechthaberei haben keinen Platz, bei Aggression sollten Gegenfragen erfolgen, viele Geduld sei nötig.

Gegenreaktionen bekam das Projekt bereits in Form von Hackerangriffen und Mails in denen die Macher beschimpft und gefragt werden, was sie denn bezahlt bekommen. Der Werbeprofi, der unter anderem die Kampagne von Swedbank leitet, betont, dass dies eine private Initiative sei. Und sein Ziel ist ehrgeizig – er will soviele russischsprachige Menschen aufrütteln, dass die vierzig Millionen Nummern angerufen werden.