Putin setzt Hyperschallraketen ein

Im Süden der Ukraine haben die russischen Streitkräfte derweil die Intensität ihrer Angriffe erhöht – bei einem Luftschlag auf eine Militärkaserne in der Stadt Mykolajiw wurden Augenzeugen zufolge Dutzende Menschen getötet. „Nicht weniger als 200 Soldaten schliefen in den Baracken“, sagte der 22-jährige Soldat Maxim der Nachrichtenagentur AFP am Samstag, einen Tag nach dem Raketenangriff. „Mindestens 50 Leichen wurden aus den Trümmern gezogen, aber wir wissen nicht, wie viele dort noch liegen.“