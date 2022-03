TV-Rede: Warum der Preis von Putins Jacke für Wirbel sorgt

Zum achten Jahresjubiläum der "Heimholung" der Krim hat sich Putin am Freitag im Zuge einer großen Feier seinem Volk gezeigt. In einem Outfit, das nun für Schlagzeilen sorgt: 80.000 Menschen drängten sich im Luschnikij-Stadion in Moskau, in dem ihr Präsident erneut dazu ausholte, die Ukraine zum Feind zu stilisieren. Er tat dies - den Temperaturen der russsichen Hauptstadt bei knapp über null Grad entsprechend - dick eingepackt in einem weißen Rollkrangpullover und einer dunkelblauen Daunenjacke darüber.

"Sie ist kugelsicher"

Der Preis Letzterer blieb nicht unbemerkt. Wie The Moscow Times zuerst berichtete, handelte es sich bei dem auf den ersten Blick schlichten Modell um eine Kreation des italienischen Luxusmodehauses Loro Piana. Kostenpunkt: ca. 13.500 Euro. Das Label ist für die Verwendung von Kaschmir in höchster Qualität und seltenen Wollarten bekannt.