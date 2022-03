Macron zeigt sich im Kapuzenpulli und erheitert das Netz

Es ist jedenfalls nicht irgendein Kapuzenpulli, den Macron in Paris zur Schau stellt. Das schwarze Kleidungsstück der Marke Balenciaga trägt die Aufschrift "CPA 10", eine Abkürzung für "Commando Parachutiste de l'Air no 10", eine Spezialeinheit der französischen Luftwaffe. In Zeiten des Krieges stellt sich Macron also sichtbar auf die Seite des Militärs.

Er ist nicht der einzige Regierungschef, der sich jüngst im Gemütlich-Look zeigte. Auch Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz wurde auf einer offiziellen Reise im Pullover fotografiert. Die Fotos überraschten ebenso wie die Tatsache, dass das Sweatshirt 300 Euro kostete.