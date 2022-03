Während Wolodimir Selenskij in seiner ersten Rede nach Kriegsbeginn noch ganz staatsmännisch Anzug trug, tritt er nun stets in khakifarbenen T-Shirts und Fleecejacken vor die Kamera, sichtlich übernächtigt und unfrisiert, als wäre er eben dem Bunker entstiegen. „Es sind intime und zarte Szenen, die trotz der militärischen Kleidung nichts Aggressives haben“, analysiert der Philosoph Björn Vedder, der sich in seinem Essay „Zäher Softbody“ mit dem Körperbild Selenskijs befasst.

Einer von uns

Was macht der Ex-Komiker anders als andere Politiker? „Selenskij erweckt den Eindruck, wir hätten es mit einem echten Menschen zu tun, der uns sagt, was er denkt und fühlt. Er zeigt sich als normaler Bürger, der die gleichen Hoffnungen und Ängste hat wie seine Landsleute und keine Allüren kennt“, sagt Vedder. "Er kann über sich lachen, wie etwa das Familienfoto zeigt, auf dem sein Sohn und er Superheldenschminke tragen."