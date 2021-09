Jacke wie Hose: Die stille Macht der Merkel-Mode

2008 hatte sie bei der Eröffnung der Osloer Oper Lust auf ein tief dekolletiertes Abendkleid und löste eine Debatte aus, mit der sich nach ihr noch viele Politikerinnen herumschlagen mussten: Wie viel Haut darf eine Regierungschefin zeigen? Merkel saß auch diese Aufregung aus.

Apropos Festgarderobe: In Bayreuth trug sie in zwei aufeinanderfolgenden Jahren dasselbe Kleid, lange, bevor Roben-Recycling en vogue war. „Sie hat Wiederholungen in der Garderobe im offiziellen Auftritt salonfähig gemacht“, sagt Frink. „Das ist in der Klimadiskussion ein wundervoller Beitrag zur Nachhaltigkeit.“

Und so wurde das einstige Mauerblümchen Angela Merkel am Ende doch noch das, was sie nie beabsichtigt hat: ein Modevorbild.