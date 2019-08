Roben-Recycling: Warum Angela Merkel das wahre Stilvorbild ist

„Alter Adlmüller-Fetzen“

Mit ihrem Roben-Recycling befindet sich Angela Merkel in bester Gesellschaft: Die stilsichere Herzogin von Cambridge kam zur Hochzeit von Harry und Meghan in einem Mantel, mit dem sie schon dreimal fotografiert worden war. Lotte Tobisch entzückte am Opernball 2014 in einem, O-Ton, (34 Jahre) „alten Adlmüller-Fetzen“.