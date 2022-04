Leichen auf Gehsteigen, am Straßenrand oder verscharrt in Hinterhöfen und Massengräbern - der Mord an Hunderten Zivilisten in der ukrainischen Kleinstadt Butscha mutmaßlich durch russische Truppen sorgt weltweit für Entsetzen. Der KURIER hat die wichtigsten Informationen für Sie zusammengefasst.

Was ist in Butscha passiert und wie sieht es aktuell dort aus?

Nach dem Abzug der russischen Truppen aus der zuvor besetzten Stadt wurden dort am Wochenende Hunderte tote Zivilisten gefunden. Viele lagen mit am Rücken gefesselten Händen und Kopfschüssen auf den Straßen, sie wurden gezielt getötet. Es wurden auch verscharrte Leichen entdeckt. Ein Massengrab wurde vor einer Kirche ausgehoben, wie Satellitenaufnahmen zeigen.

Wer sind die Opfer?