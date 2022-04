Satellitenbilder belegen Massaker von Butscha

Russland: Lügen

Russland weist jegliche Verantwortung von sich und spricht von Inszenierung. Russlands UNO-Botschafter Wassili Nebensja hat die Gräueltaten etwa als "inszenierte Provokation" bezeichnet. Moskau werde dem UNO-Sicherheitsrat "empirische Beweise" vorlegen, die das bestätigen sollen.

Es handle sich dabei um eine "abscheuliche Provokation des Regimes in Kiew", sagte Nebensja am Montag bei einer Pressekonferenz in New York. Das russische Militär habe das, wofür es beschuldigt werde, nicht getan, es habe keine Gräueltaten gegen Zivilisten in der Ukraine begangen. "Das ist nicht der Fall, das war nicht der Fall, und das wird nie der Fall sein", sagte er.

Russland hatte bereits für Montag eine Sondersitzung des UNO-Sicherheitsrats beantragt. Die derzeitige britische Präsidentschaft des Rates beließ es aber bei der bereits angesetzten Sitzung am Dienstag, was Nebensja scharf kritisierte.