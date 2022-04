Fast 300 Leichen nach russischem Abzug in Kiewer Vorort

In der Ukraine gibt es Hinweise auf ein grauenhaftes Kriegsverbrechen durch die russische Armee. Im nordwestlichen Kiewer Vorort Butscha sind nach ukrainischen Medienberichten zielgerichtet MĂ€nner im wehrfĂ€higen Alter von der russischen Armee umgebracht worden. 280 Leichen seien in einem Massengrab beigesetzt worden, teilte BĂŒrgermeister Anatoly Fedoruk am Samstag mit. Ein AFP-Journalist hatte zuvor bestĂ€tigt, dass zahlreiche Leichen in Zivilkleidung in den Straßen lagen.

"Die russischen Invasoren haben die gesamte mĂ€nnliche Bevölkerung im Alter von 16 bis 60 Jahren in Bucha getötet", schrieb der Journalist Taras Beresowets am Samstag auf Twitter. Einige der Leichen hatten Schusswunden im Kopf, ihre HĂ€nde waren hinter dem RĂŒcken zusammengebunden. Der AFP-Reporter sah in einer einzigen Straße mehr als 20 Leichen. Sie alle hĂ€tten zivile Kleidung getragen. Einem der MĂ€nner waren die HĂ€nde gefesselt. Eine andere Leiche wies offenbar eine große Kopfwunde auf. Die leblosen Körper der MĂ€nner lagen ĂŒber mehrere hundert Meter verstreut auf einer Straße in einem Wohngebiet des Vororts.