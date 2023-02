Neue EU-Sanktionen gegen Russland + Selenskij will nicht mit Putin reden

Am ersten Jahrestag des von Kremlchef Wladimir Putin angeordneten Kriegs gegen die Ukraine sind bei Protesten in Russland mehrere Menschen festgenommen worden. In der Ostsee-Metropole St. Petersburg wurden der B√ľrgerrechtsorganisation OVD-Info zufolge zehn Menschen festgesetzt - die meisten von ihnen beim Versuch, Blumen f√ľr die Opfer im Nachbarland abzulegen. Zu den Festgenommenen in Petersburg z√§hlte auch die K√ľnstlerin und Anti-Kriegs-Aktivistin Jelena Ossipowa (77).

Auch in der Hauptstadt Moskau und in Jekaterinburg am Ural gab es Festnahmen. In Moskau hatten Unbekannte au√üerdem am Fu√ü eines Denkmals in der Fr√ľh einen handgeschriebenen Zettel abgelegt, auf dem stand: "Ukraine, vergib' uns." Der Zettel wurde kurz darauf entfernt und an dem Ort tauchte ein Polizeiwagen auf.

√Ėffentliche Anti-Kriegs-Aktionen sind in Russland angesichts massiver Repressionen sehr selten geworden. Kritik am Krieg wird als angebliche Diskreditierung der Streitkr√§fte mit bis zu 15 Jahren Straflager bestraft.