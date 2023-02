IW: "Russland ist zur Kriegswirtschaft geworden"

Mehr Schulden

Zur Finanzierung des Etats würden mehr Schulden aufgenommen als in den Vorjahren. Der geplante Schuldendienst steigt demnach 2025 um knapp ein Drittel zu 2022 auf über 21 Milliarden Euro. Russland werde es laut IW trotz dieser Entwicklungen und der Einschränkungen auf internationalen Kapitalmärkten aber wohl gelingen, weiter zahlungsfähig zu bleiben. Denn das Land könnte von Reserven schöpfen, die es in Zeiten hoher Kapitalzuflüsse aufgebaut habe.„Um Putins Kriegsmaschinerie weiter zu schwächen, muss daher der wirtschaftliche Druck durch Sanktionen aufrechterhalten und international ausgebaut werden“, erklärte das arbeitgebernahe Institut.

Gerade die asiatischen Demokratien hätten sich dem Energieembargo noch nicht angeschlossen, was angesichts der hohen Abhängigkeit Russlands von den Exporteinnahmen ein wichtiger Schritt wäre. „Die Preisobergrenzen für russische Energie sollten vorangetrieben und auf deren Wirksamkeit laufend geprüft werden“, betonten die Ökonominnen und Ökonomen. Zudem müssten Schlupflöcher zur Umgehung der Sanktionen gestopft und westliche Re-Exporte dabei strenger überwacht werden. „Beispielsweise muss die Türkei, deren Exporte in 2022 im Vergleich zum Vorjahr um 62 Prozent stiegen, in den Blick genommen werden bei Gütern, die unter die EU-Sanktionslisten fallen.“