Warum eine Niederlage im Wirtschaftskrieg gegen Putin droht

Aber, und das scheint im Moment entscheidend zu sein: Die Fähigkeit Putins, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren, beeinflusst das wenig, ist Astrov überzeugt. „Defizite von drei bis vier Prozent des BIP wären noch immer verkraftbar“, so Astrov. Höhere Rüstungsausgaben begrenzen zudem die russische Rezession.

Längerfristig könnten das westliche Export-Verbot für Hochtechnologie Wirkung zeigen und die Wachstumsaussichten Russlands trüben. Vorerst merkt man davon in den wiiw-Daten herzlich wenig: Für die Jahre 2024 und 2025 erwarten die Experten schon wieder positive Wachstumsraten von 1,0 beziehungsweise 1,5 Prozent. Zum Vergleich: In ihren jüngsten Prognosen für Österreichs Wirtschaft sagen IHS und Wifo für 2024 auch nur ein Wachstum von 1,2 bsi 1,8 Prozent voraus.

Die Inflation in Russland dürfte mit 5,4 Prozent heuer sogar deutlich geringer ausfallen als in Österreich (6,5 Prozent erwartet) . Auch die Arbeitslosenquote in Russland hält sich mit erwarteten 4,8 Prozent in Grenzen.

Kaum Hoffnung auf Erholung in der Ukraine

Ganz anders sind die Aussichten für die Ukraine. Das vom Krieg schwer gebeutelte Land könnte sich nach einem BIP-Einbruch von 30% im vergangenen Jahr heuer wieder etwas erholen (3%). Diese Prognose ist allerdings mit großen Unsicherheiten behaftet und hängt vor allem vom weiteren Kriegsverlauf ab.

Angesichts der enormen Zerstörungen und des wirtschaftlichen Aderlasses wäre das zudem nur ein kleiner Fortschritt. Das wiiw sagt: Russlands Bomben- und Raketenterror gegen das Land hat bereits große Teile der kritischen Infrastruktur zerstört und geht weiter. Das spürt die Ukraine vor allem in massiven Produktionsausfällen und bei den Stromabschaltungen nach russischen Angriffen auf die Infrastruktur.

Der Finanzbedarf der Ukraine dürfte deshalb weiter steigen, sagt das wiiw. Angesichts eines für heuer prognostizierten Budgetdefizits von 20% des BIP muss die finanzielle Unterstützung durch den Westen weiterhin gewährleistet bleiben.

Osteuropa wächst schwächer

Die Volkswirtschaften der 23 Länder Mittel-, Ost- und Südosteuropas (CESEE) zeigen sich indes gegen einen allzu heftigen Wirtschaftseinbruch widerstandsfähig. Eines der größten Probleme ist die hohe Teuerung, auch bleiubt der weitere Kriegsverlauf ein enormer Unsicherheitsfaktor in der Region.