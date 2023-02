Biden warnt vor Chinas Beteiligung an Friedensverhandlungen

Blinkens Aussagen lösten bei vielen europäischen Politikern Besorgnis aus. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte, mit der Lieferung von Waffen an Russland wäre aus EU-Sicht "eine rote Linie" überschritten. Dies habe er auch dem führenden chinesischen Außenpolitiker Wang Yi in München gesagt. Der Diplomat habe ihm aber versichert, Peking habe "keine Absicht, dies zu tun". Chinas Außenamtssprecher Wang Wenbin hatte am Montag Pläne für Waffenlieferungen an Russland im Ukraine-Krieg bestritten und als "Falschinformationen" bezeichnet.

Nach Einschätzung des ehemaligen Sondergesandte der OSZE für die Ukraine und langjährige Diplomaten Martin Sajdik, verfolgte China mit dem vorgelegten Friedensplan vorrangig ein anderes Ziel. Das wichtigste daran sei gewesen, dass China nach drei Jahren Selbstisolation "wieder die Weltbühne betritt" – also wieder international wahrgenommen wird, sagte Sajdik im Ö1 Journal zu Gast. Inhaltlich gebe es darin hingegen wenig Bemerkenswertes.

Macron hofft auf China

Der französische Präsident Emmanuel Macron plant, Anfang April nach Peking zu reisen. Ziel sei es unter anderem, die Volksrepublik um Unterstützung bei der Beendigung des Krieges in der Ukraine zu bitten, sagt Macron vor der Presse in Paris. "Die Tatsache, dass China sich für Frieden einsetzt, ist eine gute Sache", sagt er auf einer Agrarmesse. "China muss uns helfen, Druck auf Russland auszuüben, damit es niemals chemische oder nukleare Waffen einsetzt, was China bereits unternommen hat, und dass es seine Aggression als Voraussetzung für Gespräche einstellt", so Macron.