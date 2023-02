Wifo-Chef Felbermayr: „Dieser Krieg macht uns alle ärmer“

Ein Jahr Überfall auf die Ukraine, das ist auch ein Jahr Wirtschaftskrieg des Westens gegen Russland und die Unterstützer des Regimes von Wladimir Putin.

Wifo-Chef Gabriel Felbermayr hat zum Jahrestag die verschiedensten Auswirkungen der EU-Sanktionen und die Änderungen im wirtschaftlichen Gefüge durch die schrittweise Entkopplung von der russischen Wirtschaft analysiert.

Eine seiner zentralen Erkenntnisse lautet: Die schon seit 2021, also bereits vor Ausbruch des Krieges, massiv gestiegenen Importpreise für Öl, Gas und Industrierohstoffe aus Russland haben zu „massiven Wohlstandsverlusten“ in Österreich und vielen anderen Ländern geführt. Die Energie-Preissteigerungen seien auf die kräftige Konjunkturerholung nach dem Corona-Jahr 2020 und den Kohleausstieg etlicher Länder zurückzuführen gewesen. In direkter Folge stieg die Teuerung auch hierzulande in lichte Höhen.