Chinesischer Spitzendiplomat Wang Yi zu Besuch bei Putin

Chinas Spitzendiplomat Wang Yi hat sich am Dienstag mit dem einflussreichen Sekretär des russischen Nationalen Sicherheitsrates, Nikolai Patruschew, in Moskau getroffen. China stehe für Russland in seiner Außenpolitik an erster Stelle, sagte Patruschew im Anschluss. Beide Staaten müssten gegenüber dem Westen zusammenhalten. "Der Westen agiert gegen uns beide", sagte Patruschew der russischen staatlichen Nachrichtenagentur RIA Nowosti zufolge.

Unterstützung bei Taiwan

Patruschew versichert demnach China die Unterstützung Russlands, wenn es etwa um Taiwan geht, das China für sich beansprucht. Er ist ein enger Vertrauter des russischen Präsidenten Wladimir Putin und hat als Sekretär des Sicherheitsrates immensen Einfluss. Putin selbst ist Vorsitzender des Gremiums, dem hochrangige Politiker angehören und das die wichtigen Fragen in der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik berät.