"Falschinformation": China plant keine Waffenlieferungen an Russland

In den vergangenen Monaten hatte es aber auch Zeichen der Entspannung gegeben. So trafen sich US-Präsident Joe Biden und der chinesische Präsident Xi Jinping im vergangenen November am Rande des G20-Gipfels in Indonesien.

EU-Außenminister beraten

Die Außenminister der EU-Staaten wollen heute, Montag, über neue Russland-Sanktionen und weitere Militärhilfe für die Ukraine beraten. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn betonte vor dem Treffen, auch EU-Sanktionen gegen China für den Fall von Waffenlieferungen an Russland nicht auszuschließen.