Spion im BND sollte Position von ukrainischen Waffen liefern

Generalbundesanwalt Peter Frank ermittelt gegen L. und E. wegen des Verdachts des Landesverrats. Beide sitzen in Untersuchungshaft. E. soll bei zwei Treffen in Moskau geheimes Material des BND an den FSB ├╝bergeben haben, das L. bei seinem Arbeitgeber beschafft hatte.

Die russische Seite habe die mutma├čliche Spionage wom├Âglich f├╝rstlich entlohnt, berichtete der "Spiegel". Ermittler h├Ątten in einem Schlie├čfach von Carsten L. in Umschl├Ągen eine sechsstellige Bargeldsumme gefunden. E. soll diese Umschl├Ąge vom FSB entgegengenommen und L. ├╝bergeben haben.