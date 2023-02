Kiew will Weichen für den Sieg stellen und schießt mehrere Ballone ab

Mit Blick auf die erwartete neue Waffenhilfe sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskij sein Land in einer entscheidenden Phase.

„Wir müssen den Frühling so gestalten, dass wirklich spürbar ist, dass die Ukraine sich auf den Sieg zubewegt“, sagte Selenskij in seiner abendlichen Videobotschaft am Mittwoch.