Warum China laut Experten keine Waffen an Russland liefern wird

Die Meldung sorgte bei den mit der Ukraine solidarischen Mächten des Westens für Aufsehen: US-Außenminister Antony Blinken zufolge erwägt China Waffenlieferungen an Russland. Des deutsche Nachrichtenmagazin Spiegel schrieb am Donnerstag sogar, das russische Militär und der chinesische Drohnenhersteller Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology verhandelten über die Massenproduktion von Angriffsdrohnen. Was steckt dahinter?

Die deutsche Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik von der Uni Wien ortet für China am Donnerstagabend in der ZiB2 keinen Grund, so ein Risiko einzugehen: "Die interne, wirtschaftliche Situation Chinas ist so schlecht, dass ein eventuelles Sanktionsregime gegen China ganz, ganz gefährlich wäre."

Russland hingegen wäre auf eine Waffenlieferung aus China angewiesen, erwidert Politikwissenschaftler Gerhard Mangott von der Uni Innsbruck: "Es bekommt ja Waffen aus dem Iran und Nordkoreas, aber nicht qualitative." Auch Mangott hält eine Waffenlieferung aber für unwahrscheinlich.

Seiner Meinung nach seien Blinkens Aussagen ein Versuch, Chinas Friedensplan zu diskreditieren.