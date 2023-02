Am Schauplatz des Krieges: Der KURIER unterwegs in der Ukraine

Als Russland am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, war der KURIER bereits auf dem Weg in die Ukraine. Geplant waren Reportagen aus einem Land, dem ein Krieg drohte. Doch dann ging es sehr schnell und unsere beiden Reporter Armin Arbeiter und Jürg Christandl berichteten plötzlich aus einem Kriegsgebiet.

Hier finden Sie eine Zusammenstellung aller Reportagen der beiden aus der Ukraine: