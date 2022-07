Hilferuf aus Lemberg: „Vergesst bitte nicht auf uns in der Ukraine“

Stell dir vor, es heulen die Sirenen, und keiner …

Drei Mal Luftalarm innerhalb von nur 48 Stunden. Das sei normal. Erklären die Leute in Lemberg. Für Besucher, die vom Krieg bisher nur in der Schule gehört und in Büchern und der Zeitung gelesen haben, lösen die Sirenen der ukrainischen Luftabwehr Schock, Angst und Beklemmung aus.

Die Sicherheitsvorgabe der Regierung in Kiew ist an sich mehr als eindeutig: Sofort den nächstgelegenen Luftschutzkeller aufsuchen! Es gibt dafür sogar eigene Hinweistafeln – auch mit der englischsprachigen Aufschrift Shelter.

Die gelebte Realität in der West-Ukraine ist heute jedoch eine ganz andere. Bisher ist in den Städten wie Lemberg in den vergangenen fünf Monaten keine russische Rakete eingeschlagen, zu lange schon dauert dieser Krieg. Der Schritt der Lemberger ist langsamer geworden.

Es laufen heute daher nur jene, die schon einmal Augen- und Ohrenzeuge eines Raketenangriffs geworden sind. Wird uns erklärt. Oder die auch weiterhin auf Nummer Sicher gehen wollen.

Unverantwortlich? Das ist die Frage. So funktioniert nun einmal der Mensch – auch in anderen Kriegsgebieten. Er kann nicht fünf Monate lang im höchsten Aufregungsmodus verharren.