Reportage aus Kiew: Der Krieg von heute ist ein anderer

Die Realität aber ist: In Europa ist der Krieg langsam aus den Köpfen gewichen, auch in den Medien wird weniger und weniger berichtet. Währenddessen hinterfragen die Rechtspopulisten ob der Teuerung die Sanktionen laut, und auch in Umfragen schlägt sich das nieder: In Österreich glaubt mittlerweile ein Drittel, dass die Strafmaßnahmen falsch waren, und ein weiteres Drittel ist unentschlossen.

Dieses Narrativ, sagt Schallenberg, gelte es wieder umzudrehen: Schuld an der Teuerungsmisere seien weder die Ukraine noch die Sanktionen aus Europa, sondern einzig und allein Putin, sagt Schallenberg. Er sei es, der die Getreidelieferungen blockiere und so eine globale „Hangabrutschung“ mit neuen Migrationsströmen provoziere, der handle wie ein „Irrer“, sagt der Tscheche Lipavský – Ursache und Wirkung würden hier verdreht. Russland könnte problemlos Getreide exportieren, denn die EU habe kein einziges Nahrungsmittel mit Sanktionen belegt, sagen beide. Grund der Misere sei einzig und allein „der Krieg“, so Schallenberg. „Und Putin kann ihn morgen beenden, wenn er will.“