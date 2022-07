Putin warnt vor weiterem Absenken der Gaslieferungen

Die ukrainische PrĂ€sidentengattin Olena Selenska ist von der First Lady der USA, Jill Biden, im Weißen Haus empfangen worden. Auch US-PrĂ€sident Joe Biden nahm Selenska in Empfang und ĂŒberreichte ihr einen Blumenstrauß, wie aus Fernsehaufnahmen hervorging. Anschließend kam es zu einem bilateralen Treffen von Jill Biden und Olena Selenska. Beide hatten sich bereits bei einem Überraschungsbesuch der First Lady in der Ukraine im Mai getroffen.

Selenska ist die Ehefrau des ukrainischen PrĂ€sidenten Wolodymyr Selenskyj. Sie wirbt derzeit in den USA fĂŒr die UnterstĂŒtzung ihres Landes gegen die russischen Invasoren. An diesem Mittwoch soll sie auf Einladung der Vorsitzende des ReprĂ€sentantenhauses, Nancy Pelosi, vor Mitgliedern des US-Kongresses sprechen. US-Außenminister Antony Blinken war bereits am Montag mit Selenska zusammenkommen. Die USA sind seit dem russischen Einmarsch der mit Abstand wichtigste Waffenlieferant der Ukraine