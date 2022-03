Mit der Waffe im Gepäck und der Angst in den Augen

Auch wenn man 500 Kilometer von der Front entfernt ist, rüstet man sich in Lemberg für den Krieg. Vor jedem öffentlichen Gebäude sind Sandsäcke aufgetürmt, patrouillieren Wachposten der Armee. Auch an allen großen Straßen, die in die Stadt führen hat man Blockaden errichtet, manchmal auch nur aus Betonblöcken von einer nahe gelegenen Baustelle.

Auch in der Altstadt sind Bewaffnete unterwegs, reguläre Armee, aber auch offensichtlich rasch für die Milizen rekrutierte junge Männer. Nur das gelbe Plastikband auf dem Oberarm zeichnet sie als Kämpfer aus. Hier in Lemberg haben sie ihre alten Kalaschnikows meist nur lässig über die Schulter geworfen, trinken Kaffee bei den Ständen am Straßenrand und flirten mit den Mädchen.

Tarnnetze statt Bücher

Wer keine Waffe in die Hand nehmen kann, aber trotzdem in diesem Kampf helfen will, findet sich etwa in der Bibliothek am Rynek, dem prächtigen mittelalterlichen Rathausplatz in der Altstadt, ein. Die endlosen Bücherregale finden in diesen Tagen kaum Beachtung. Davor aber sitzen Menschen jeden Alters – von Studenten bis Pensionisten – im Kreis und knüpfen Tarnnetze aus grauen Stoffbahnen für Panzer und andere Fahrzeuge.