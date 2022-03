Russland warnt vor Waffenlieferungen an die Ukraine: "Angriffsziel"

Russland hat den Westen erneut vor Waffenlieferungen an die Ukraine gewarnt. Ein Konvoi mit neuen RĂŒstungsgĂŒtern könne von russischen StreitkrĂ€ften als Ziel genommen werden, sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Rjabkow am Samstag im Moskauer Staatsfernsehen. „Das ist einfach ein gefĂ€hrlicher Zug“, sagte Rjabkow mit Blick auf AnkĂŒndigungen westlicher LĂ€nder, der Ukraine fĂŒr den Kampf gegen die russische Armee weiter Waffen zu liefern.

Binnen einer Woche nach Kriegsbeginn sollen die NATO-Staaten rund 17.000 panzerbrechende Waffen in die Ukraine gebracht haben. Die Waffen wurden nach Polen, RumÀnien und in die balttischen LÀnder geflogen und dann auf Lkw umgeladen.In Konvois bewegten sich die Fahrzeuge dann nach Kiew oder andere ukrainische StÀdte. In dieser Zeit waren die russischen Truppen in der Ukraine offenbar noch so sehr mit ihrer eigenen Logistik beschÀftigt, dass ihnen die Fahrzeuge mit den Waffen entgingen. Und der Strom ankommender Waffen geht weiter.