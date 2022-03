Flucht aus der Ukraine: Durch offene Grenzen nach Westen

Auch in der Dienstvilla ist noch Platz für Neuankömmlinge. Polens Präsident Andrzej Duda bietet einige Zimmer in seinen Residenzen an. Auf Initiative von Polens First Lady Agata Kornhauser-Duda kommen bereits seit mehreren Tagen Geflüchtete in zwei Dienstvillen des Staatsoberhauptes unter.

Nicht nur der Präsident, ganz Polen empfängt die Kriegsflüchtlinge aus der Nachbarschaft mit offenen Armen. Schon die Abfertigung an der Grenze läuft formlos und schnell. Allein am Samstag fertigten polnische Grenzschützer 129.000 Menschen ab – so viele wie noch nie an einem Tag.