Es ist die Frage, die dieser Tage die ganze Welt beschäftigt: "Wie weit ist Wladimir Putin bereit zu gehen?" Das versuchten in den vergangenen Tagen etliche Präsidenten und andere hochrangige Politiker in Telefonaten mit dem russischen Machthaber herauszufinden. Können zumindest diese diplomatischen Bemühungen etwas bewirken?

"Nein, ich habe keine Hoffnung, dass das möglich sein wird", zeigt sich Politikwissenschaftler Gerhard Mangott in der ORF-Sendung ZIB 2 pessimistisch. Putin habe zwar wieder gesagt, er sei bereit, seine Kriegsziele in der Ukraine entweder auf dem Verhandlungsweg oder militärisch zu erreichen. "Doch, was er Verhandlungsweg nennt, das ist nichts anderes als dass Russland der Ukraine Bedingungen diktiert. Nämlich diejenigen, die zu politischen und militärischen Kapitulation Kiews führen. Das andere sind dann die militärischen Mittel. Hier bin ich fest davon überzeugt, dass die russische Seite alle verfügbaren militärischen Mittel einsetzen wird, um die Ukraine ihrer Souveränität zu berauben".

Bei den Gesprächen mit anderen Staatsmännern würde Putin nicht nur die Wege, wie man den Krieg in der Ukraine beenden könnte, besprechen wollen, sondern viel mehr wirtschaftliche Fragen, sprich Sanktionen. Apropos Sanktionen, könnte ein Stopp der Öl- und Gaslieferungen aus Russland in die EU Putin zum Einlenken bringen? "Ein Handelsembargo zumindest im Energiebereich wäre sicherlich ein weiterer schwerer Schlag für die russische Wirtschaft. Aber auch da glaube ich nicht, dass sich Putin davon beirren lässt. Er will diese Ziele in der Ukraine erreichen. Es ist eine Art pathologischer Obsessionen, die er hat: die Ukraine wieder in den russischen Orbit zu holen", sagt der Professor für internationale Beziehungen an der Universität Innsbruck. "Er wird sich von keinen Sanktionen davon abbringen lassen".