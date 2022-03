Wenn Ausländer für die Ukraine in den Krieg ziehen

Doch so motiviert sie sein mögen – Kampferfahrung oder militärische Ausbildung haben die wenigsten der nun in die Ukraine ziehenden ausländischen Kämpfer. In der momentanen Lage, so warnen Militärexperten, drohen die Freiwilligen als „Kanonenfutter“ zu enden.Ihre „Internationale Legion“ ist kein Teil der regulären ukrainischen Armee, sie kennt weder deren Taktik noch Vorgehensweise. Und nicht zuletzt Sprachprobleme machen den freiwilligen Kämpfern das (Über-)Leben schwer: Amerikaner, Kanadier und Briten sind angereist, Franzosen, Belgier, Kroaten, Finnen, Dänen, Norweger, Letten und sogar Japaner. Ukrainisch sprechen die allerwenigsten von ihnen.