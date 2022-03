Russische Armee nahm ukrainisches Atomkraftwerk ein

Die russische Armee hat das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja eingenommen. Dabei kam es in der Nacht auf Freitag zu einem Brand in einem Gebäude neben dem eigentlichen Kraftwerk. Brandursache war russischer Beschuss. Die Internationale Atomenergie-Organisation IAEO will nun das Atomkraftwerk kontrollieren. Dafür will IAEO-Chef Rafael Grossi selbst nach Saporischschja reisen.

Nach ukrainischen Angaben wurde der Brand in der Früh gelöscht. Gebrannt hatte nur ein Trainingsgebäude. Es trat deshalb auch keine radioaktive Strahlung aus. Russland äußerte sich zunächst nicht zu dem Vorfall.

