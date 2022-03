Und dann gibt’s noch 35 weitere Plätze im Bus nach Norwegen, samt Schlafplatz am Ziel, Sicherheit und Aussicht auf eine Zukunft. Noch tut sich die junge Norwegerin schwer, den übermüdeten Menschen, die sich um die Informations-Zelte vor dem Bahnhof drängen, ihr Angebot klar zu machen. Die meisten der Tausenden Flüchtlinge, die hier täglich stranden, haben Polen als Ziel im Kopf. Dort gebe es eine Tante hier, einen alten Freund da, Anlaufstellen, an denen man sich festhalten kann, wenn man alles hinter sich gelassen und sein Leben in einen kleinen Koffer gepackt hat.

Wer nicht sofort weiterkommt, bewegt sich in Richtung Zentrum. Dort bestimmen Flüchtlinge inzwischen das Straßenbild der Stadt, die Wien so seltsam ähnlich sieht. Autos mit Kennzeichen von Kiew bis Dnjepropetrowsk parken kreuz und quer in den engen Gassen der Altstadt. Das Rattern der Reisekoffer über das Kopfsteinpflaster bestimmt die Geräuschkulisse in der sonst so still gewordenen Touristenmetropole.

Viele Geschäfte, vor allem die schicken Boutiquen mit der Luxus-Markenware, sind geschlossen. Abends um zehn ist Ausgangssperre. In den Aufzügen der Nobelhotels hängt statt des täglichen Ausflugs-Angebots der Wegweiser zum nächsten Luftschutzkeller im Falle eines Angriffs.