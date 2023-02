UN-Vollversammlung verurteilt erneut russische Invasion

Kurz vor dem Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine hat die UN-Vollversammlung das Vorgehen Russlands erneut verurteilt. 141 der 193 UN-Mitgliedstaaten haben am Donnerstag in New York einer Resolution zugestimmt, in der der sofortige Abzug der russischen Truppen aus der Ukraine sowie ein „umfassender, gerechter und dauerhafter Frieden“ in der Ukraine gefordert wird.

Sieben Staaten stimmten dagegen, 32 Staaten enthielten sich.